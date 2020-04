Pertes d’exploitation : le geste du Crédit Mutuel envers ses entreprises clientes

Comme les banquiers, ils ont mauvaise presse. Et pourtant, ils veulent montrer qu’ils mettent la main à la pâte, eux aussi.

Le groupe bancaire mutualiste Crédit Mutuel et sa filiale CIC ont annoncé mardi vouloir verser au total 200 millions d'euros à leurs clients professionnels assurés contre les pertes d'exploitation, afin de compenser une partie du manque à gagner lié à l'épidémie de coronavirus. Un geste consenti "face à l'urgence de la situation", car contractuellement "les garanties pertes d'exploitation ne (sont) pas applicables aux circonstances actuelles", fait savoir le groupe dans un communiqué.

Ainsi, les Assurances du Crédit Mutuel et CIC Assurances proposent à leurs clients ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d'exploitation une prime de relance mutualiste, forfaitaire et immédiate". Cette prime prendra la forme d'un versement correspondant à une estimation forfaitaire de perte de revenus de chaque secteur économique pendant cette période. "D'un montant moyen de 7.000 euros, cette prime de relance mutualiste, comprise entre 1.500 et 20.000 euros, mobilisera près de 200 millions d'euros", est-il précisé. Cette prime, qui sera versée à partir de début mai, sera financée sur le résultat du groupe et sur ses fonds propres.