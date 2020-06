Report de congés, baisse de salaire… Ces (gros) efforts que des entreprises demandent à leurs salariés

Cet été, Houari Belaredj avait prévu trois semaines de vacances. Il en a finalement retiré une. "Je ne vais prendre que deux semaines. Vu ce qu’il s’est passé, on fait tous un petit effort", confie-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Ce responsable d’atelier d’usinage travaille dans une entreprise dijonnaise, CLM Industries. D’habitude, elle ferme trois semaines au mois d’août mais cette année, pour la première fois, ce ne sera pas le cas. Car avec la reprise d’activité, il faut tenir les plannings et les délais. Son collègue, Julien Evrard, qui avait prévu des vacances en août, va lui aussi "sûrement rester sur Dijon". "C’est un peu comme des vacances en décalé", dit-il. Des salariés compréhensifs et aidants face à la crise économique et aux retards pris dans les livraisons de commande.

Les congés imposés ont aussi été pratiqués dans le secteur des Télécoms, par exemple chez Orange, comme l’explique Sébastien Crozier, président CFE-CGC Orange : "Globalement dans la maison mère, il n’y a pas eu de mise au chômage partiel, malgré le fait que les boutiques soient fermées. L’effort demandé a été de poser six jours de RTT pendant la période de confinement." Un effort qui ne lui paraît pas disproportionné au regard du maintien du pouvoir d’achat : "La majorité des salariés comprend. Tous ceux qui ont leur salaire maintenu et n’avaient plus d’activité dans les boutiques sont plutôt contents : six jours de RTT sur 200 jours travaillés, c’est assez marginal, c’est un moindre mal. Ceux qui l’ont le plus mal vécu sont eux qui étaient sur le terrain, les techniciens d’intervention qui avaient du travail et ont dû poser des jours."

Pour cet été, le syndicaliste s’attend lui aussi à un serrage de vis. "La boutique a toujours eu pour règle de pouvoir refuser plus de trois semaines d’affilée l’été. Mais il y avait une tolérance. Là, on voit très nettement que les tolérances vont se réduire." Mais rien n’est encore tout à fait calé, l’activité tentant de s’ajuster au fur et à mesure que les boutiques rouvrent et que les règles sanitaires évoluent. "En ce moment, la venue en boutique se fait sur rendez-vous. Il y a donc des réflexions globales sur l’organisation du travail, pour savoir si on étend les plages horaires, si on ouvre des jours supplémentaires pour rattraper l'activité perdue, ", détaille Sébastien Crozier. "Il va sans doute encore y avoir des discussions avec les syndicats pour trouver une solution."

Beaucoup d’entreprises sont en effet ce moment en train de négocier des accords de reprise d’activité demandant plus ou moins d’efforts aux salariés. Dans certains groupes, le dialogue social se passe bien, direction et syndicats parviennent à un accord où chacun trouve son compte. EDF vient ainsi d'en conclure un. "Pendant le confinement, les agents EDF ont été, comme les soignants, obligés d’être sur le terrain", rappelle Thierry Raymond, délégué central CGT d’EDF. "Dans l’accord, il a été négocié la possibilité de relancer l’activité par l’octroi d’une prime pour les agents de 400 euros. C’est une prime de motivation, de reconnaissance des efforts qu’il y a à fournir", explique le syndicaliste. En contrepartie, une "catégorie de salariés pourra être amenée à ne bénéficier que de deux semaines de vacances consécutives dans l’été", indique-t-il, mettant par ailleurs en avant les mesures d’accompagnement et de protection des agents obtenues dans l’accord, ainsi que d'autres sur le télétravail, des aides aux transports, des assurances en terme d’emploi. Selon lui, les efforts demandés sont plutôt bien accueillis par les salariés, qui "ont le sentiment chevillé au corps, esprit de service public."