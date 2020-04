Coronavirus : santé, agroalimentaire, transports... Ces secteurs qui recrutent malgré la crise

"Les secteurs qui manifestent le plus de besoins de recrutement en ce moment sont logiquement ceux en première ligne face à la crise sanitaire : le domaine de la santé, l'action sociale et l'aide à la personne. Puis, en deuxième ligne, il y a ceux qui contribuent à la chaîne alimentaire, comme le commerce alimentaire, l'industrie agroalimentaire et l’agriculture", explique à l’AFP la directrice des services aux entreprises de Pôle emploi.

Sur la plateforme mobilisationemploi.gouv.fr, lancée début avril par Pôle emploi et qui rassemble les offres dans les secteurs "essentiels", à savoir la santé, l'agroalimentaire, les transports, la logistique, l'aide à domicile ou encore les télécommunications, plus de 13 000 offres d'emploi étaient disponibles vendredi. Du 2 au 17 avril, la plateforme a même permis près de 3 500 recrutements sur 5 000 offres clôturées, avec un "équilibre relatif" entre les CDD et contrats saisonniers d'un côté, et les CDI de l'autre, a indiqué Pôle emploi à l'AFP.