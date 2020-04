Coronavirus : un salarié sur quatre en chômage partiel en France

Ce dispositif a été mis en place dans le but de "sauver des millions d'emplois, éviter le chômage à des millions de Français et permettre aux entreprises de repartir plus vite", a rappelé Muriel Pénicaud. Un dispositif qui a un coût. "Si toutes les entreprises qui ont fait la déclaration pour les 5,8 millions de salariés utilisent le chômage partiel pleinement pendant trois mois, le coût au bout de trois mois sera de 19,7 milliards d'euros", a estimé la ministre, appelant à la prudence quant à ce chiffre "très évaluatif", relevant plusieurs inconnues, comme la durée du confinement.

Il n'y a pas de texte précisant la répartition du financement du chômage partiel entre l'Etat et l'Unédic (l'organisme qui gère l'assurance chômage, ndlr), a ajouté la ministre, interrogée pour savoir comment sera répartie cette somme entre les deux. "Mais il y avait un usage : deux tiers Etat, un tiers Unédic. Nous avons proposé à l'Unédic de rester dans ce cadre", a-t-elle souligné. Ce sera formalisé "très prochainement" dans une convention tripartite, entre syndicats, patrons et l'Etat. "L'Etat garantit la dette de l'Unédic (...) donc le tiers qui sera pris en charge par l'Unédic fera partie de fait de la dette garantie par l'Etat", a-t-elle affirmé.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui a fait au moins 80.142 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, le marché de l'emploi est mis à mal partout dans le monde. Dans un rapport publié ce mardi, l'OIT (Organisation internationale du travail) annonce que ce secteur affronte "sa plus grande crise depuis la deuxième guerre mondiale", 1,25 milliard de travailleurs courant un risque élevé de licenciement ou de réduction de salaire. L'Europe et les pays arabes devraient être les plus touchés, selon cet organisme de l'ONU, qui appelle les pays à mettre en place des mesures à grande échelle s'articulant autour de soutien aux entreprises, à l'emploi et aux revenus.