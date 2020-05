Déconfinement : tout savoir sur l'attestation employeur nécessaire dans les transports en commun à partir du 11 mai

En Île-de-France, les transports en commun sont un enjeu supplémentaire. "Nous allons au moins les trois premières semaines imposer des règles très strictes pour éviter qu’ils se transforment en vecteur de diffusion de l’épidémie, et nous n’excluons pas des mesures supplémentaires si la distanciation physique n’était pas respectée", a prévenu le Premier ministre.

"Nous y sommes", a dit Edouard Philippe lors de sa conférence de presse. "C’est une nouvelle étape et une bonne nouvelle." Le processus très progressif du déconfinement est ainsi enclenché, à partir de lundi prochain, pour permettre au pays de sortir doucement du confinement dans lequel et la France depuis le 17 mars.

A partir de lundi, la RATP va ainsi passer son offre de 30 à plus de 75%. "L’objectif est que la fréquentation, aujourd’hui de 6%, reste limitée à 15%", a indiqué Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. "Pour limiter cette fréquentation, le télétravail restera la règle. Par ailleurs, il est demandé aux employeurs d’étaler les horaires d’arrivée et de départ de leurs salariés."

La ministre a salué l’adoption d’une charte "Modalités d’organisation en Île-de-France pour le recours aux transports en commun en période de déconfinement" par la région Île-de-France. "Le gouvernement encourage toutes les démarches allant dans ce sens", a-t-elle précisé. "L’accès aux transports sera réservé aux heures de pointes à des personnes détenant une attestation de leur employeur ou à des personnes se déplaçant pour motif impérieux (raison de santé, convocation de justice ou accompagnement d'un enfant). Une tolérance sera prévue pour les premiers jours."

L'attestation employeur sera contrôlée "entre 6H30 et 9H30", et "le soir entre 16H00 et 19H00", a précisé le 8 mai la présidente de la région Valérie Pécresse (ex-LR).