Covid-19 : le dispositif d'activité partielle de longue durée prolongé jusqu'à "l'été prochain"

"Ce dispositif permet, par un accord d'entreprise, de réduire le cas échéant l'activité et puis de profiter de ce temps non travaillé pour se former, pour que l'entreprise garde les emplois, les compétences et même renforce ses compétences pour qu'elles soient plus fortes après la crise" a ajouté Elisabeth Borne. Ce dispositif d'activité partielle est différent du chômage partiel classique, qui est limité à six mois et dont la prise en charge passera à partir du mois d'octobre de 84 à 72% du salaire net pour le salarié.