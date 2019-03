Création d'emplois : la France parmi les mauvais élèves d'Europe

On a appris ce mardi 12 mars 2019 que le secteur privé du pays a créé 160 000 emplois en 2018. C'est deux fois moins que l'année précédente. Notre pays a réalisé l'une des plus mauvaises performances du continent aux côtés de la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie. Mais pourquoi créons-nous presque systématiquement moins d'emplois que partout ailleurs ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.