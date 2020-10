Assurance-chômage : l'application de la réforme à nouveau repoussée de 3 mois

Mais, le gouvernement "n'entend pas renoncer" à cette "réforme majeure", a immédiatement contesté Jean Castex. Le premier ministre dit vouloir mener à terme "toutes les réformes qui ont pour objectif de transformer, de moderniser notre pays, de le rendre plus fort et plus juste", tout en soulignant que "plus que jamais le dialogue, la concertation sont indispensables."

La ministre du Travail Elisabeth Borne, invitée sur LCI ce lundi matin, précise en effet que le gouvernement refuse de remettre en cause la "philosophie" de la réforme, mais est prêt à en modifier certains paramètres.