"Plus vite on déconfinera, plus vite on sauvera l'emploi", exhorte le patron du Medef

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a plaidé dimanche pour une accélération du déconfinement afin de sauver l'emploi "s'il se confirme que la pandémie est sous contrôle", dans Le Grand Jury sur LCI et RTL. "S'il se confirme que la pandémie est sous contrôle, oui il faut accélérer le déconfinement parce que chaque jour, chaque semaine coûte à l'économie, et que plus vite on déconfinera, plus vite on repartira travailler, consommer, voyager, plus vite on sauvera l'emploi", a déclaré M. Roux de Bézieux, quelques heures avant une allocution du président de la République Emmanuel Macron.