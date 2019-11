CV, compétences, manière de postuler : ce qu'attendent les recruteurs en 2019

Comment se porte et se passe le recrutement en 2019 ? Comment se rencontrent recruteurs et candidats ? Une étude dévoilée ce mardi par HelloWork , intitulée "Le recrutement et la recherche d’emploi en 2019", fait le point sur le sujet. Ce qui permet d’en tirer, en tant que candidat, quelques enseignements très pratiques.

Bon à savoir tout de même : le marché se tend. Que ce soit du côté des candidats ou des recruteurs, le processus de recrutement est jugé plus compliqué qu’avant. Les recruteurs trouvent que les candidats sont de plus en plus sollicités, et les seconds, eux, que les premiers deviennent plus exigeants sur les compétences. Chaque camp a l’impression qu’au final, c’est l’autre qui a les cartes en main. Il est vrai que, des deux côtés, s’opère un premier tri très fort. Un candidat passe entre une à trois minutes pour lire une offre d’emploi, tandis que le recruteur surprime un CV sur deux en première lecture.