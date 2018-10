Cybersécurité, RGPD... : quels seront les principaux risques auxquels les entreprises seront confrontées en 2019 ?

A l’heure du tout numérique et de la mondialisation, les problématiques et les préoccupations des entreprises changent. Et certaines, inexistantes il y a 10 ans, deviennent maintenant des sujets majeurs. Une étude "Risk in focus", menée par l’IFACI (Institut français de l'audit et du contrôle internes) auprès des professionnels de l’audit travaillant dans des organisations de toute l'Europe, dresse ainsi la liste des principaux risques auxquels les entreprises des secteurs privé et public devraient être confrontées en 2019.





Et ceux qui se hissent sur le podium sont tous liés au numérique et à la mondialisation des systèmes informatiques. Le premier point est la cybersécurité , qui est un enjeu pour 66% des personnes interrogées : les organisations, de plus en plus connectées, doivent être particulièrement vigilantes aux risques de piratages ou de défaillances des systèmes numériques, notamment pour la gestion des chaînes logistiques. L’enjeu est d’importance : entre 2015 et 2021, le coût des dommages causés par les cyberattaques devrait doubler pour atteindre 6.000 milliards de dollars. Et en 2017, l’utilisation de virus pour infiltrer les logiciels de gestion de la chaîne logistique des entreprises avait déjà augmenté de 200%.