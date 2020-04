D'après un nouveau bilan, 337.000 entreprises ont demandé le chômage partiel

Le dispositif, qui concerne maintenant un salarié sur cinq, "est en pleine montée en puissance", a reconnu la ministre, rappelant qu'il avait pour objet de "protéger les emplois" et d'éviter les licenciements. "Ces coûts sont un investissement, il en va de notre rebond pour repartir le plus vite possible après la crise", a-t-elle estimé. Le but du gouvernement, qui n’a cessé d’élargir le dispositif à de nouvelles catégories de salariés, est en effet d’éviter à tout prix les licenciements massifs, afin que l’activité redémarre plus vite par la suite.

D’ailleurs, selon Muriel Pénicaud, même si la facture est salée, "le coût serait encore plus important" du fait d'un "chômage massif". "Aux Etats-Unis, où n'existe pas de chômage partiel, il y a eu en une semaine seulement trois millions de licenciements", a-t-elle souligné.