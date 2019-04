Dans quelles entreprises fait-il bon travailler en 2019 ?

Le palmarès croise les résultats d’une enquête (qui compte pour 2/3 de la note finale) envoyée aux collaborateurs des entreprises qui ont postulé -t d’un dossier qui évalue la qualité des pratiques managériales mises en place.





Mais qu'est-ce donc, qu'une "entreprise où il fait bon travailler" ? Du point de vue de l'organisation et du management, c'est une société "où sont atteints les objectifs assignés, avec des salariés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et travaillent ensemble comme une équipe ou une famille – le tout dans un climat de confiance", indique Great Place to work, qui a identifié neuf leviers d’action : "Partager, écouter, communiquer, inspirer, remercier, faire évoluer, porter attention, célébrer, recruter et accueillir". Du côté des salariés, cinq piliers sont indispensables : la confiance (liée au respect, à l’équité et à la crédibilité), l’accessibilité, la reconnaissance de la compétence du management, la fierté (qui permet aux collaborateurs de savoir pourquoi ils se lèvent le matin) et enfin la convivialité car il est important d’avoir de bonnes relations avec ses collègues, d’être solidaire et de fêter les réussites.





Alors que certaines entreprises conservent leur place cette année (comme Mars France, Salesforce ou Wavestone), d’autres font une entrée remarquée dans le palmarès (EY France, Ubisoft). Voici le détail de ce classement 2019.