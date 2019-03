Déconnexion au travail : culpabilisant plus que les hommes, les femmes se connectent plus les soirs et week-end

Femmes et hommes, inégaux face à la déconnexion numérique ? Deux ans après la mise en place du droit à la déconnexion, le cabinet Eléas, qui œuvre dans le conseil en qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux, montre dans une étude réalisée par Opinionway que si les femmes utilisent davantage les outils numériques que les hommes en entreprise (48% d'entre elles les utilisent plus de 6 heures par jour contre 39% des hommes), elles seraient aussi plus nombreuses à se connecter les soirs et week-end (47% contre 32% des hommes).





Est-ce le fait de se mettre la pression ? D’être plus consciencieuses ? Ou de moins réussir à mettre des limites ? L’étude de ce cabinet révèle aussi que les femmes se sentent tout de même plus coupables que les hommes lorsqu'elles ne se connectent pas hors des horaires de bureau (48% contre 34%). Ce sentiment apparaît aussi au travers d’une autre donnée : 21% des femmes affirment ne faire qu'une pause par jour, contre 11% des hommes. Ces derniers s'écouteraient plus : ils sont 27% à assurer faire autant de pauses que nécessaire, contre 19% des femmes.