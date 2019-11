Dégressivité, mode de calcul, éligibilité... changements drastiques pour l'assurance-chômage

En conséquence, la durée minimale d'indemnisation passe aussi de quatre à six mois. La durée maximale reste de deux ans pour les moins de 53 ans, deux ans et demi pour les 53-55 ans, trois ans pour les plus de 55 ans.

> La première était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : l'ouverture de l'assurance-chômage aux démissionnaires. La mesure mise en place va cependant être encadrée très strictement. Le salarié devra avoir cinq ans d'ancienneté au sein de la même entreprise. Il devra ensuite avoir un projet professionnel. Avant de poser sa démission, il devra demander un conseil en évolution professionnelle (CEP) auprès d'un opérateur agréé et ensuite adresser à une "commission paritaire interprofessionnelle" de sa région (mêlant syndicats/patronat) une demande d'attestation "du caractère réel et sérieux" de son projet. Une fois celle-ci obtenue, le salarié aura six mois pour déposer une demande d'allocation à Pôle emploi, qui sera chargé de contrôler la mise en œuvre réelle du projet. Le site demission-reconversion.gouv.fr doit être mis en ligne cette semaine, pour orienter les futurs ex-salariés, qui pourraient être 30.000 à en bénéficier chaque année.

> Deuxième catégorie de travailleurs qui va désormais pouvoir bénéficier d’une indemnisation: les indépendants ( agriculteurs, artisans, commerçants, petits entrepreneurs). Ils n’ont aujourd'hui pas de filet de sécurité. A partir du 1er novembre, s'ils sont en liquidation judiciaire, ils pourront bénéficier d’une indemnité de 800 euros par mois pendant six mois. Leur activité devra cependant avoir généré un minimum de 10.000 euros par an sur les deux dernières années avant la liquidation.

Aujourd’hui, l’allocation mensuelle représente en moyenne 72% de l’ancien salaire net. Son montant est plafonné à 7.700 euros par mois. Cette indemnisation peut durer jusqu’à deux ans pour les moins de 53 ans, de deux ans et demi à 3 ans de 53 à 54 ans, et jusqu’à 3 ans pour les 55 ans et plus.

Un autre changement majeur, mais qui n’entrera en en vigueur qu’au 1er avril 2020, est la modification du calcul de l’allocation chômage. Il concernerait, selon l'Unédic, jusqu'à 850.000 personnes. Le calcul de l'allocation chômage, aussi, appelée ARE, se fait sur la base d’un salaire journalier. Et c'est ce salaire journalier qui va changer.

Actuellement, la durée d'indemnisation est calculée sur le nombre de jours travaillés pendant la période de référence (multipliés par 1,4 pour obtenir des jours calendaires). Cette durée sera désormais égale au nombre de jours calendaires, travaillés ou non, à partir du premier jour d'emploi pendant la période de référence jusqu'au terme de celle-ci. Conséquence, les personnes qui ont travaillé de manière fractionnée pendant leur période d'affiliation (en alternant CDD courts et inactivité) auront une indemnisation potentiellement plus longue mais aussi d'un montant mensuel plus faible.

En effet, à partir du 1er avril, le "salaire journalier de référence" sera obtenu en divisant les salaires de la période de référence par l'ensemble des jours à partir du premier jour d'emploi, et non plus les seuls jours travaillés. Pour un même travail, ce salaire journalier sera donc désormais identique entre une personne ayant travaillé en continu et une personne ayant alterné contrats courts et inactivité, alors qu'il était jusqu'ici plus favorable à la deuxième. "A travail égal, allocation égale", selon le gouvernement, selon qui l'allocation chômage sera toujours comprise entre 65 et 96% du salaire net mensuel moyen de la période de référence.