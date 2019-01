Demain, tous freelance ? Le sacro-saint statut de salarié de moins en moins attrayant, au profit de l'indépendant

On le sait, on le sent. Les salariés ne se plaisent parfois plus dans le monde de l’entreprise, et aspirent, de plus en plus, à de nouvelles formes de travail. Et notamment au fait de venir en indépendant. Un sondage Ifop pour Freeelance.com, service d’intermédiation entre entreprises et travailleurs indépendants, met en lumière cette tendance.





A l’heure actuelle, 70% des actifs en poste déclarent être salariés du privé. S’y ajoutent 16% de salariés de la fonction publique. Ce statut laisse donc peu de place à d’autres types de statuts, que ce soit les "travailleurs indépendants, freelance, auto-entrepreneurs" (5%), les "artisans, commerçants ou exploitants agricoles" (4%), les "intérimaires" (3%) ou encore les "professions libérales" (1%). Parmi les indépendants, figure une sur-représentation de CSP+ (17% en font partie contre 5% pour l’ensemble des actifs occupés) et d’actifs du secteur "information et communication" (23%).