Des bornes de recherche d'emploi installées dans des lieux publics

Non, ce ne sont pas des bornes de commandes de fast-food ou de café à emporter. Mais elles y ressemblent. Depuis quelques semaines des bornes oranges sont installées dans des endroits de passage avec une mission : proposer un emploi. Le principe est simple : en quelques clics, on sélectionne les offres qui correspondant à son profil. Pas besoin d'envoyer un CV ou une lettre de candidatures. Il suffit de donner ses coordonnées, répondre à quatre questions maximum sur son expérience, sa disponibilité. Résultat, une candidature envoyée en moins de deux minutes. "C'est comme si l’employeur qui venait à moi, je l’ai ressenti comme ça, plutôt que nous qui allions 'quémander' à Pole Emploi", indique Paul-Edouard, embauché en CDI comme vendeur dans une jardinerie après un entretien obtenu via ces bornes.

Pour Huclink, le but est de toucher un public peu qualifié mais qui a un besoin urgent de travailler. "Que ce soit sur des emplois de première nécessité ou tout simplement alimentaires, les demandeurs d'emploi vont spontanément aller chercher du travail là où ils ont l’habitude d’aller. Et donc, l’idée avec ces bornes d’emploi, c'est d’offrir de l’emploi là où les personnes se trouvent", nous explique Nathalie Daoud, directrice de la société niçoise.

Cette nouvelle façon de recruter semble donner satisfaction aux entreprises, qui bien souvent ont du mal à trouver du personnel. "Ce qui nous change de Pole Emploi, c’est une approche beaucoup plus directe. Avec les recherches d’emploi traditionnelles, on se heurtait à des difficultés", se félicite Emmanuel Ratto, employeur de Paul-Edouard et gérant de la société Atrium La Pépinière. Ces bornes proposent des postes qui n’apparaissent pas forcément à Pole Emploi. Elles sont plus que jamais utiles pour relancer le marché du recrutement en cette période difficile. En mai, plus de 6,125 millions de Français étaient en recherche d'un emploi.