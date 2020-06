"Des fêtes partout, sauf en discothèque !" : ces initiatives des clubs et des patrons pour exister

#sauvonslanuit, #jesuisdiscothèque, #pourquelanuitrevoitlejour... Peut-être depuis quelques jours avez-vous vu fleurir ces slogans sur les réseaux sociaux… Et en effet, le monde de la nuit s’est mis en branle sur les réseaux sociaux, pour alerter sur la situation. Vendredi dernier, deux figures du secteur, l'artiste David Asko et Christophe Vix-Gras (Rosa Bonheur, Atelier des Jardiniers, Paris Diversité) ont initié une tribune, intitulée "Sauvons la Fête, agissons". "C’est toute la population qui ne peut plus danser, ne peut plus aller aux concerts, sont privés de culture, ne peut plus faire vivre la fête", écrivent-ils. "Cet exutoire salutaire pour des milliers de personnes, cet espace de liberté, d’affirmation de soi, de partage et d’énergie est toujours suspendu sine die sans aucune visibilité", avec des annonces qu’ils estiment "trop tardives", "déconnectées", et un secteur "stigmatisé", car "pointé du doigt comme possible foyer de contamination".

Un peu plus tôt, à la mi-juin, c’est Jean Roch, patron des VIP Room, qui alertait dans une tribune sur Le Point de "l'asphyxie économique" qui frappe le secteur. "Barmen, agents d'entretien et de sécurité, dirigeants d'établissement, commerciaux, fournisseurs, musiciens, ils sont plus de 50 000 à travailler dans cet écosystème de façon directe ou indirecte. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, le secteur constitue un poids majeur de notre économie", rappelle-t-il. Un propos corroboré par les chiffres des syndicats : 1 600 discothèques employant 25 000 collaborateurs, essentiellement des jeunes, sur tout le territoire.