Diplômés de 2010 : moins bien payés et plus précaires que leurs aînés

Des débuts plus chaotiques pour une génération toujours plus diplômée. C’est le constat que dresse le Cereq (centre d’études et de recherche sur les qualifications), dans une étude qui vient d’être publiée. Le centre de recherche s’est en effet penché sur les trajectoires professionnelles des jeunes sorties du système scolaire en 2010, et les a suivis sur 7 ans, et comparé aux générations précédentes (1998 et 2004).

Cette génération a d’abord souffert d'un mauvais contexte économique. La crise de 2008 notamment, a pesé sur les possibilités et le rythme d’accès à l’emploi pour leur début de carrière, et les a exposés davantage au chômage en début de vie active. Conséquence, les jeunes salariés sont plus nombreux à s'être éloignés de l’emploi : 17 % des jeunes diplômés en 2010 (contre 11 % de ceux de 1998) ont une trajectoire passée dominée soit par du chômage persistant ou récurrent, soit par des situations d’inactivité durable. Ils sont par ailleurs davantage à avoir repris des études ou une formation longue (9 % contre 5 %).