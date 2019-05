Discussions privées, bruits corporels... 66% des salariés estiment avoir un collègue gênant (souvent sans oser le dire)

L’homme est un loup pour l’homme… même au bureau. La dernière enquête de l'agence d’interim en ligne Qapa.fr, publiée lundi 6 mai, montre que les salariés français font preuve de peu d’indulgence avec leurs collaborateurs. Manque de tolérance ? Ou manque de communication ? En tout cas, 66% des Français disent travailler avec des collègues gênants. Les femmes sont d’ailleurs plus nombreuses à le penser (72%). Mais… si certains peuvent avoir des attitudes pénibles au travail, plus de 53% ont du mal à le dire clairement. Ce sont peut-être les femmes qui sont les plus franches : 52% avouent être capables de notifier à un collègue que celui-ci fait trop de bruit, par exemple, alors que les hommes ne sont que 41% dans ce cas.





Quelle est alors la première cause de gêne ? Selon Qapa.fr, le palmarès revient aux discussions téléphoniques privées pour plus de 21% des Français, juste devant les bruits corporels (toux, gaz, éructations...) ainsi que les plaintes, râles et grognements (20%). Dans le détail, les femmes sont plus sensibles aux odeurs corporelles et aux bruits corporels, tandis que les hommes placent en tête les discussions téléphoniques privées et les monologues incessants.