Droits aux allocations chômage en cas de démission : comment va fonctionner le dispositif ?

JT 20H – Comme Emmanuel Macron l’avait promis durant la campagne présidentielle, les salariés qui démissionneront de leur emploi seront indemnisés par l'assurance chômage à partir du 1er novembre, sous certaines conditions,Mais que sait-on des modalités de cette nouvelle mesure ?

Cette mesure devrait coûter environ 300 millions d’euros à l’assurance chômage. Mais, selon Mathieu Plane, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), "la contrainte budgétaire est en train de l’emporter, car même si cette indemnité existera, elle sera donc soumise à des conditions assez difficiles".

Qu’importe pour les employés, qui voient d’un bon œil l’arrivée de cette nouvelle mesure. "Cela va peut-être inciter les patrons à être plus sympathiques avec leur salariés", espère une employée interrogée par TF1, tandis qu’une autre se satisfait de "ne plus être pieds et poings liés".