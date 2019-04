Le gouvernement va créer "une agence virtuelle Pôle emploi dédiés aux JO 2024"

"La ministre du Travail va lancer une initiative, qui sera une première : un Pôle Emploi dédié aux Jeux olympiques", a en effet annoncé Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement, ce jeudi sur les ondes de France Bleu Paris. "C'est-à-dire une plateforme numérique dédiée aux Jeux olympiques, où l'on postulera, a-t-il ensuite précisé. Il faut que nous, Etat, on accompagne le plus possible. C'est vrai pour trouver le job, mais c'est vrai surtout pour la formation. On a deux ans pour former les jeunes, pour que lorsqu'il y aura les emplois qui seront ouverts, ils soient prêts."