Elles acceptent sans discuter : la formation pour apprendre aux femmes à négocier leur salaire fait un carton

Les femmes sont-elles moins armées que les hommes pour négocier leur salaire ? Se mettent-elles moins en avant ? Ont-elles moins confiance en elles ou s’agit-il d’une problématique plus large ? Sur les causes profondes, plusieurs thèses s’affrontent : différence d’attentes entre les sexes, manque du sentiment de droit ou d'affirmation de soi pour négocier, voire impact des influences et stéréotypes de genre.





Une chose est sûre en tout cas : l'impact est direct sur l’égalité salariale. Tous temps de travail confondus, les hommes gagnent 23% de plus, relevait en mai 2016 l’Observatoire des inégalités. Il estimait que 10% des écarts étaient "inexpliqués" et relevaient d’une discrimination "pure". Au point qu’au total, sur une vie de travail, cette différence salariale, à poste égal, peut représenter jusqu’à 300.000 euros en moins pour une femme. Et plus le salaire est élevé, plus l'inégalité salariale augmente, révélant ainsi une autre différence, entre catégories sociales : les femmes cadres supérieurs et chefs d'entreprise gagnent 26, 3% de moins. L'écart le plus faible se trouve parmi les employés : - 9, 3%.