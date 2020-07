Emploi des jeunes : Macron annonce une exonération de cotisations et 300.000 contrats d'insertion

"Notre jeunesse doit être la priorité de cette relance. Parce que c’est à elle qu’on a demandé le plus gros effort pendant la crise sanitaire", a déclaré ce mardi Emmanuel Macron lors de son interview du 14-Juillet face à Léa Salamé et Gilles Bouleau. L'emploi des jeunes, une priorité dès cet été. Et trois mesures annoncées par le chef de l'Etat : une exonération des charges, la création de contrats d'insertion et davantage de services civiques.

Le gouvernement va mettre en place un "dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes", destiné en particulier à favoriser l'embauche de salariés à "faibles qualifications, jusqu'à 1,6 Smic", a annoncé mardi Emmanuel Macron. Un dispositif "exceptionnel parce qu'il durera un à deux ans, on va l'évaluer", a précisé le chef de l'Etat. Environ 700.000 jeunes sont attendus sur le marché du travail à la rentrée.