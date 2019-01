Emploi : ces entreprises qui logent leurs salariés

Chaque année, des dizaines de milliers d'emplois ne sont pas pourvus dans l'Hexagone. Certains candidats ne parviennent pas à trouver un logement abordable près de leur lieu de travail. Pour pallier à cela, la SNCF met à la disposition de leurs employés des appartements à loyer réduit. Et des entreprises font appel à une plateforme en ligne, qui propose aux candidats des alternatives de logement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.