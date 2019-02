Emploi : quelles sont les professions qui sont de plus en plus demandées (et celles qui le sont de moins en moins) ?

Premier constat : les professions de chef de projet et de vendeur sont les plus courantes au sein des membres LinkedIn en France. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont les plus demandées.





Les trois professions identifiées comme étant les plus "émergentes" concernent les spécialistes en développement commercial, les chargés de recrutement et les "data scientists". Concrètement, cela se traduit par une hausse de leur proportion parmi les recrutements réalisés entre 2012 et 2017. Les villes de Paris, Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux et Toulouse enregistrent la plus forte densité de membres LinkedIn exerçant ces fonctions.