Emploi : Muriel Pénicaud annonce un plan massif pour l'apprentissage

L'enjeu est de taille. Selon les mots de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, prononcés à l'issue de la réunion entre syndicats et patronat ce jeudi à l'Elysée, il s'agit purement et simplement de "sauver l'emploi", fortement ébranlé par la récession liée à la crise du coronavirus.

Tout d'abord, les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet au 28 février bénéficieront d'une aide élargie à l'embauche de 8.000 euros pour les majeurs et 5.000 euros pour les mineurs. Alors que cette aide est aujourd'hui réservée aux entreprises de moins de 250 salariés et pour des diplômes au niveau inférieur ou égal au bac, le dispositif sera élargi jusqu'au niveau de la licence et à toutes les entreprises, ce qui représentera "un coût supplémentaire supérieur à un milliard d'euros", selon l'entourage de la ministre.

Les entreprises de plus de 250 salariés devront cependant avoir plus de 5% d'alternants dans leurs effectifs en 2021. La première année d'apprentissage aura donc un "coût quasi nul" pour une entreprise, selon la ministre, puisque le salaire minimum d'un apprenti la première année est de 416 euros par mois s'il a 16 ou 17 ans, de 662 euros s'il a entre 18 et 20 ans. Entre 21 et 25 ans, cela représentera un reste à charge de 175 euros par mois.