Emploi : des milliers de postes à pourvoir dans le numérique

Les métiers du numérique représentent 5% de la richesse produite dans notre pays. De nouvelles spécialités y voient le jour presque quotidiennement. Les entreprises devraient embaucher pas moins de 100 000 personnes d'ici trois ans. Alors, partout en France, les formations se multiplient. Dans le secteur, plus de neuf contrats signés sur dix sont des CDI.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.