Emploi : deux cent mille postes à pourvoir dans les travaux publics

Sur le marché de l'emploi, le secteur des travaux publics a beaucoup souffert pendant la crise. Cependant, celui-ci s'apprête à recruter 200 000 personnes en cinq ans. Le BTP est déjà un important employeur dans notre pays avec 1,4 million de salariés. De plus, les salaires sont 30 % plus élevés que le SMIC à l'embauche et les conditions de travail se sont considérablement améliorées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.