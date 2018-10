Emploi : la Mayenne cherche des candidats

La Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne et la Bourgogne sont particulièrement dynamiques. Dans certains départements, le taux de chômage est très inférieur à la moyenne nationale. C'est le cas par exemple en Mayenne où il n'y a seulement que 5,8% de chômeurs. Ce chiffre pourrait encore baisser car plus de 15 700 postes sont encore à pourvoir dans le département, notamment à Laval. La ville fait tout pour attirer les candidats.



