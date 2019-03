Emploi : le phénomène du travail "au gris"

Déclarer une partie des heures travaillées et payer l'autre en liquide, c'est ce qu'on appelle le travail "au gris". Ce phénomène explose, notamment dans le bâtiment, le ménage ou la garde d'enfants. Selon une récente étude, une nourrice sur trois est employée "au gris". Pour les caisses publiques, le travail au gris crée un manque à gagner colossal, de trois à six milliards d'euros par an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.