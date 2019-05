Emploi : le secteur privé recrute massivement

Cette année 2019, les projets de recrutement des entreprises dépassent les deux 2 600 000 embauches. La SNCF, la Poste, le secteur automobile, ainsi que l'hôtellerie et la restauration, tous créent des emplois par milliers. Comment expliquer cette confiance qui les pousse à embaucher ? Y a-t-il des secteurs plus concernés que d'autres ?



