Emploi, mais aussi impôts et financement : comment les petits patrons veulent peser sur le Grand débat

Les patrons de TPE sont facilement confrontés à des frais financiers, aux problèmes de trésorerie et se retrouvent donc souvent à découvert. Et face à cela, l'un de leurs handicaps principaux est… le partenaire bancaire. "C’est un sujet épineux et sur lequel il serait nécessaire de légiférer", indique Mac Sanchez. 54% des TPE estiment ainsi que leur banque ne les soutient pas dans le développement de leur activité. Voire les font plonger en générant des frais financiers considérables, tels que les agios ou des commissions sur incident bancaire. "Souvent, le banquier préfère laisser partir les découverts, ce qui engendre des frais jugés abusifs. Et quand on est dans le dur, il est difficile de faire jouer la concurrence en allant voir ailleurs."





> La proposition : plafonner les frais bancaires. "Il faudrait que la banque soit obligée de vous proposer un découvert. Beaucoup de conseillers n’ont pas cette démarche et préfèrent laisser filer les frais", affirme Marc Sanchez. "Ce découvert existe déjà pour les particuliers. Cela permet d’avoir une vision et une sécurisation".