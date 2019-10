Emploi : plus d'offres, autant de chômage ?

DÉCRYPTAGE - Dans sa chronique "Les indispensables", Baptiste Morin s'est intéressé ce vendredi 11 octobre 2019 à l'explosion des offres d'emploi en France entre juillet et septembre 2019.

Plus de 200 000 offres d'emploi ont été mis en ligne cet été, un record. Mais cela ne signifie pas pour autant 200 000 chômeurs en moins. Dans une étude prévisionnelle réalisée par Pôle emploi en avril dernier, 50% des intentions d'embauche de 2019 ne seront pas pourvues. Comment l'expliquer ? Quel secteur offre le plus de perspectives d'emploi et lequel peine à recruter ?



