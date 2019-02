Emploi : pour la moitié des DRH, le (mauvais) niveau d'orthographe justifie d'écarter une candidature

"Quelqu’un qui écrit comme ça se prononce, ça nous fait un peu peur !", détaille au Parisien Nadia Bouya, responsable de marque chez Aliscom, ajoutant que "c'est clairement un critère de sélection". Et de poursuivre : "Lors de la phase de recrutement, si le candidat a un blog ou un compte Instagram, on repère s’il fait ou non des fautes".





Le sujet est d'ailleurs si important, que de plus en plus d'entreprises proposent désormais des formations à leurs équipes tandis que plus de la moitié de DRH (54 %) y songent pour certains salariés. Et à en croire un autre chiffre mis en évidence par l'étude, ce n'est pas vraiment du luxe : trois salariés sur quatre (78%) feraient en effet très régulièrement des fautes d'orthographe.