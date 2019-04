Emploi : de nombreuses offres toujours non pourvues !

Pôle emploi a publié ce jeudi 11 avril 2019 son enquête annuelle sur les intentions d'embauche des entreprises française. Certaines ont de plus en plus de mal à recruter du personnel alors que l'Hexagone compte plus de trois millions de chômeurs. Que révèle cette étude ? Quelles sont les perspectives d'embauche pour 2019 ? Quels secteurs envisagent de recruter plus d'employés ?



Ce jeudi 11 avril 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille les difficultés que rencontrent les entreprises tricolores à recruter plus d’employés. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 11/04/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.