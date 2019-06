Emploi : vers une année record pour l'embauche ?

Dans un pays qui n'arrive pas à vaincre le chômage, le chiffre publié ce lundi matin est plein d'espoir. Nos entreprises cherchent à embaucher massivement. Cela dépend évidemment des filières, des métiers et des régions. Cette année 2019, les secteurs porteurs sont le commerce, le BTP, l'hébergement et la restauration, mais aussi le digital.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.