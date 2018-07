En 2018, l’égalité entre les femmes et les hommes en entreprise reste illusoire

En 2018, on pourrait penser que notre société a suffisamment avancé sur un sujet aussi important que l’égalité entre les femmes et les hommes dans un environnement professionnel. Qu’à cela ne tienne, une étude* réalisée par YouGov et Monster en partenariat avec Social Builder montre des statistiques qui prouvent le contraire. Ainsi, il existe encore des inégalités marquées entre les hommes et les femmes. À commencer par la perception des différentes problématiques.