Entreprenariat : la création d’entreprises en plein boom, mais la France est encore en retard sur ses voisins

Voilà pour les données chiffrées. L’étude "Les Européens, l’entreprenariat et le statut d’indépendant" menée par OpinionWay pour l’UAE (Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants) et le Salon des entrepreneurs, montre que c’est aussi tout un changement culturel qui se dessine. L’envie de créer ou reprendre une entreprise est ainsi partagée par 28% des Français sondés (+3%). "C’est une progression significative", commente Hugues Cazenave, président d’Opinionway. "Le bémol est que c’est un chiffre très en retrait par rapport aux autres pays. Il y a un certain retard français." Les voisins européens affichent en effet des tendances bien plus marquées : 62% en Pologne, 55% en Espagne, 51% au Royaume-Uni par exemple.





Chez nous, la concrétisation de cette "envie" prend aussi plus de temps. A la question "dans combien de temps auriez-vous envie de créer une entreprise ?", 48% des Français répondent "dans plus de deux ans". Au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne ou en Pologne, la majorité répond "dans les deux ans", voire moins. Et en se projetant en nombre de potentiels entrepreneurs, à peine 14% des Français souhaitent voler de leurs propres ailes, contre 32% des sondés au Royaume-Uni, 21% en Allemagne, 38% en Espagne ou encore 43% en Pologne. "C’est une différence spectaculaire", note François Hurel, président de l'UAE. "Là encore, il y a un retard de la France." Il l’attribue au fait que le régime de l’autoentrepreneur - créé en 2009 - soit encore relativement jeune. "Ailleurs, le travail indépendant est considéré comme une chance."