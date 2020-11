Entreprenariat social : un livre inspirant pour activer ses talents et construire un autre monde

Mais tout va se précipiter le jour où, en Inde, il monte dans un train : le Yagriti Yatra. Ce train permet à 450 jeunes Indiens de partir dans tout le pays à la rencontre d’entrepreneurs qui – par les solutions qu’ils proposent et l’impact qu’ils ont – changent la vie de millions de personnes dans le pays. Personne ne sort intact de ce voyage énergisant qui montre à ces jeunes à la fois la réalité du pays mais aussi la possibilité qu’ils ont d’agir. Ce voyage sera aussi son déclic pour sa propre carrière : pourquoi ne pas également susciter l’action et l’engagement en France en inspirant des jeunes qui veulent se lancer ? Ticket for Change est né, et sera mis en route en 2014.

"Je ne crois pas que changer le monde soit l’apanage de quelques-uns. Je crois que nous y sommes tous invités". Ces quelques mots écrits par Emmanuel Faber, le patron de Danone, en préface du livre "Activez vos talents, ils peuvent changer le monde" (éditions Alisio) sont en quelque sorte la devise de Matthieu Dardaillon, son auteur. Celui-ci s’est interrogé très tôt sur sa carrière et le sens qu’il voulait lui donner. Que souhaitait-il précisément ? Etre salarié ou entrepreneur ? Faire de la pédagogie ou créer sa propre boîte pour avoir de l’impact ? Et comment ? Dès ses études en école de commerce, il expérimente et fait des choix. Deux années de césure lui permettront d’aller au bout de la démarche : rencontrer des entrepreneurs sociaux en Europe, aux Philippines, en Inde, au Sénégal et comprendre comment ils travaillent.

Aujourd’hui, Ticket for Change démarre sa septième année, a sensibilisé 70.000 personnes et contribué à créer 1400 entreprises sociales. Au départ, un tour de France pour 50 futurs jeunes entrepreneurs à la rencontre de personnes inspirantes. La start-up a développé de multiples programmes qui conviennent à tous les stades (et tous les âges) : stade de l’idée ou simplement de l’éveil au changement, pour l’entrepreneur aguerri ou le débutant, pour les personnes en reconversion ou encore les salariés qui veulent faire bouger leur entreprise de l’intérieur. Ticket for Change est devenue une "école" où une pédagogie originale se déploie, une école dont l’objectif est d’éviter le gâchis de talent. Car une question taraude Matthieu Dardaillon depuis le début de sa carrière : que faire des 80.000 heures que nous passerons à travailler dans nos vies ? Trop de personnes perdent leur temps dans des activités qui ne les stimulent plus car vides de sens, qui ne mettent pas en valeur leurs compétences et ne les rendent pas heureux.

La pédagogie de Ticket for Change vise à éviter ce gâchis de talent au service d’une carrière à impact, elle a été éprouvée pendant des années au contact de ces futurs acteurs de changement et a aussi évolué au fil du temps. Aujourd’hui, elle est disponible dans la deuxième édition d’"Activez vos talents, ils peuvent changer le monde", version améliorée, simplifiée et augmentée par des témoignages des premiers lecteurs. Dans ce livre, il vous sera proposé de faire le point sur vos motivations profondes. Vous serez ainsi emmené dans un parcours pédagogique autour de trois grands piliers : l’inspiration, l’introspection et le passage à l’action. Vous trouverez surtout un carnet d’exploration en 12 étapes pour passer de l’intention à l’action. Plusieurs façons de lire cet ouvrage : pour le simple plaisir de la lecture ou pour tenter de transformer sa vie. Dans ce cas, il faudra se plonger dans les nombreux exercices et le carnet d’exploration afin de se laisser le temps de cheminer et pourquoi pas… se laisser surprendre.