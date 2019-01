Envie de vous expatrier pour doper votre carrière ? Découvrez le classement des pays les plus attractifs

La France, si elle ne pointe donc qu'à la 20e position, bénéficie cependant d’une attractivité croissante : elle était 35e en 2016 et 31e en 2017. Là où elle fait la différence ? Elle est particulièrement bien placée sur le critère de la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (3e), ainsi que sur la sécurité de l’emploi (3e, derrière l’Allemagne et la Suède). Et près d'un expatrié sur deux considère que la culture professionnelle française est plus propice à son épanouissement que celle de son pays d'origine.





A noter, l’étude HSBC a été réalisée en mars et avril 2018, soit bien avant la crise des Gilets jaunes. Impossible donc de savoir si le mouvement a détérioré ou non l’image de la France à l’international.