Vous voulez un job de rêve cet été ? Notre Top 6 des boulots en tongs et en short

La jeune marque française de produits alimentaires "Michel et Augustin" recrute son "nouveau reporter de l’extrême". Il s’agit d’être "devant et derrière la caméra, raconter, partager, faire vivre, co-construire notre aventure en temps réel, pratiquer les réseaux avec passion, filmer, monter et improviser, fédérer, incarner l’aventure, imaginer, créer, poster, animer, faire rêver", et, évidemment... chanter les louanges de la marque, désormais réputée pour son aspect "trublion" et "créatif".





