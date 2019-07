Avons-nous peur d’un "péril jeune" ? Quand les stéréotypes poussent la jeunesse française au chômage

Comment expliquer ces différences selon les pays ? Est-ce la croissance et les différences entre marchés du travail ? Non, prouve l'étude : des pays où la croissance est plus faible qu’en France, comme la Suisse ou le Royaume- Uni, insèrent plus rapidement leurs jeunes diplômés. Est-ce, alors, à cause du degré de protection des contrats de travail ? Pas davantage, écrit Jean Pralong : c'est même en France, où la rigueur de la protection des contrats précaires est la plus forte, que les CDD sont le plus utilisés.





L’étude s’est alors penchée sur la rationalité des recruteurs dans le processus de décision en matière d’embauche. Sur l’image qu’ils ont des jeunes comme salariés. Et il s’avère que, dans la tête des managers et cadres RH interrogés, les jeunes sont affublés de certains a priori : ils auraient ainsi des attentes fortes envers l’ambiance de travail et l’harmonie vie personnelle/vie professionnelle. Ils seraient plus difficiles à fidéliser. Ils seraient plus individualistes, moins respectueux de la hiérarchie et plus difficiles à intégrer dans les équipes. Ils seraient, cependant, plus créatifs et plus multitâches. Une liste de stéréotypes, que rassemble l'auteur sous le terme de "péril jeune", en clin d'oeil au film du même nom de Cédric Klapisch.





Certes, tous les pays adhèrent en partie à ces stéréotypes. Mais c'est en France qu'ils sont les plus forts, supérieurs de 41,4 % à la moyenne. Et plus l’adhésion au stéréotype est forte, plus l’insertion des jeunes diplômés est difficile. "Les caractéristiques supposées des jeunes sont des handicaps à leur insertion", conclut l'étude. "Elles font hésiter les entreprises avant de recruter un jeune diplômé et, plus généralement, de créer des postes destinés aux jeunes diplômés. Elles expliqueraient donc le choix des CDD comme stratégie de pré-embauche, c’est-à-dire comme moyen de vérifier concrètement qu’un jeune candidat va bien se comporter de façon adéquate."





> Consulter l'étude dans son intégralité : Le "péril jeune" : comment les stéréotypes sur la jeunesse nuisent à l'employabilité des jeunes en France