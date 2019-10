L’emploi des cadres toujours au beau fixe en 2019 : quels secteurs profitent-ils de l'embellie ?

BONNE NOUVELLE - L'année 2019 se caractérise par un marché de l'emploi des cadres très dynamique : le volume des offres est en progression de 20% par rapport à 2018, qui était déjà une bonne cuvée. Dans son 22e baromètre, Robert-Walters scrute les tendances, notamment les secteurs et les régions qui profitent de la situation.

Premier secteur concerné, la finance. Il connaît une hausse de 26% du volume d’emploi cadres depuis début 2019, grâce notamment à une très forte croissance des demandes en trésorerie (39%). "Les profils les plus techniques de la finance, dont font partie les trésoriers, évoluent de plus en plus rapidement vers des postes généralistes au sein des directions financières, créant des besoins en profils spécialisés", indique le baromètre. "Les entreprises se tournent alors vers le recrutement de nouveaux talents pour pallier ce manque de ressources."

Le secteur de l'assurance a aussi connu une "belle hausse" en volume des offres d'emploi sur les neuf premiers mois de l'année (+ 22% par rapport à 2018). Alors que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi PACTE dynamisait déjà le marché, l'annonce de la réforme des retraites par le gouvernement accentue le phénomène. "Pour fidéliser leurs clients, les acteurs de l'assurance s'adaptent et créent de nouveaux produits, entraînant des besoins en ressources humaines, et notamment en commerciaux, souscripteurs et chefs de projet", commente Arnaud Monteil, directeur associé Robert-Walters. "Cette tendance est observée aussi bien dans les métiers de la data, que ceux de la conformité et des nouvelles technologies."

Le marché de l'emploi dans le Sud-Ouest se porte très bien en 2019 : la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie sont les régions qui recrutent le plus, avec une augmentation de 23% du volume d'offres d'emploi des cadres par rapport à l'an passé. Le Nord-Ouest (19%), le Sud-Est (18%), l'Île-de-France (17%) et le Nord-Est (16%) connaissent également de belles progressions.

Dans le Sud-Ouest, les métiers de la Supply Chain (gestion de la chaîne logistique) sont particulièrement dynamiques. "Les entreprises gagnent en maturité dans ce domaine et optimisent de plus en plus l'organisation des flux internationaux ou nationaux entre leurs sites industriels, leurs fournisseurs et leurs clients. Les profils de Directeur, Responsable et Expert Supply Chain sont alors très prisés, tout comme les Responsables excellence opérationnelle" explique le cabinet.

Une"belle remontée" des métiers de la finance d'entreprise est aussi constatée dans la région. "Dans un contexte où les entreprises travaillent leur productivité et leur rentabilité industrielle, les postes de contrôleur de gestion orienté industrie se multiplient".