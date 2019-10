Finance, digital, juridique... : à quel salaire pourrez-vous prétendre en 2020 ?

Ce marché reste très actif en raison de la transformation digitale et de l’évolution des méthodes de travail. Les entreprises souhaitent gagner en flexibilité et faire appel ponctuellement à des profils très spécialisés, apportant une valeur ajoutée à leurs équipes. "Le recours aux intérimaires cadres est bénéfique à de nombreux égards", estime le cabinet, selon qui "ces derniers influent sur le dynamisme pour plus d’efficacité et productivité dans les missions (36%) tout en permettant aux équipes permanentes de se concentrer sur des tâches plus stratégiques, admettent 35% des interrogés."

> Les salaires des intérimaires cadres oscillent entre 40 K€ et 80 K€. Ceux des managers de transition débutent à 80 K€.