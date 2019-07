Envie de partir ? Les Franciliens scrutent les annonces d'emploi situées... dans une autre région

Encore un coup dur pour la capitale et plus globalement l'Ile-de-France, en matière d’attractivité du moins. La société HelloWork, plateforme de recherche d’emploi, de recrutement et de la formation en France publie ce jeudi son "indice de la mobilité géographique interrégionale". L'objectif : sonder les candidats à un nouveau job sur leurs envies de mobilité en étudiant les offres consultées par ses 6,9 millions d'utilisateurs au 1er trimestre 2019.





Et les résultats sont sans appel : 67% des actifs franciliens s'intéressent à un emploi dans une autre région. C’est deux fois plus que dans le reste de la France (33%). Certes, ce désir de mobilité des Franciliens vers une autre région n’est pas nouvelle. Mais elle continue à s’affirmer toujours plus avec une hausse de 8 points par rapport à 2018. A l’inverse, le désir de mobilité des candidats en régions baisse de plus en plus (-5 points par rapport à 2018).