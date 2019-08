L’absentéisme au travail continue de grimper, les 30-49 ans les plus touchés

Les origines du problème sont diverses : "Si la maladie est bien évidemment le facteur premier, les difficultés organisationnelles, comme la surcharge de travail, et les difficultés relationnelles internes intensifient le phénomène", souligne l’étude. "Ce sont bien ces autres causes qui sont les principaux moteurs de la croissance de l’absentéisme. Et bien sûr, cette diversité des causes ne simplifie pas la compréhension, et donc le recul de l’absentéisme dans les entreprises… "





Le rapport de Gras Savoye Willis Towers Watson pointe par ailleurs quelques particularités. Ainsi, toutes les tranches d’âge sont concernées par l’augmentation de l’absentéisme, mais dans des proportions différentes : contrairement peut-être aux idées reçues, c’est la tranche d’âge moyen (30-49 ans) qui voit son absentéisme se dégrader le plus en 5 ans (+18% pour les 30-39 ans, +15% pour les 40-49 ans). Les plus jeunes (-30 ans) et les plus seniors (+50 ans) sont davantage "préservés" : leur absentéisme a progressé respectivement de +10% et +9%. "C’est donc le salarié en pleine fleur de l’âge qui est le plus touché par cette dégradation. Cela interpelle bien sûr quant aux causes de ces arrêts, la croissance ne s’expliquant que marginalement par des raisons médicales », estime le rapport.