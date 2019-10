Le salaire des non-cadres est en hausse en 2019 : quelles professions en profitent-elles le plus ?

ARGENT - La onzième édition du baromètre Randstad consacré aux salaires des non-cadres -"ouvriers non qualifiés", "employés", "ouvriers qualifiés" et "professions intermédiaires"- confirme la bonne dynamique de l'économie française.

Le cabinet avance trois éléments d’explication : comme pour les cadres, qui ont vu leur salaire s’envoler en 2019, les non-cadres bénéficient de la bonne résistance de l’économie française (+1,7% en 2018 et +1,3% prévu en 2019). Joue aussi le fait que certains secteurs, à l’image du BTP et de l’industrie, enregistrent depuis quelques années une activité dynamique. Enfin, la pénurie de compétences continue à se faire sentir et même s’aggrave à mesure que le taux de chômage baisse. Dans ce contexte, les entreprises consentent à des augmentations de salaires pour recruter ou conserver les bons profils dans leurs effectifs. "La pénurie de talents n’est pas un phénomène réservé aux seuls cadres", analyse François Béharel, président du groupe Randstad France.

Cette hausse moyenne de 1,8% de la rémunération des non-cadres masque cependant des réalités très différentes. Ce sont ainsi les ouvriers qualifiés qui connaissent les plus fortes hausses de salaire (+2,2%). Les ouvriers non qualifiés, bien qu’affichant le niveau de rémunération le plus modeste, enregistrent la seconde plus forte hausse (+1,7%) et comblent l’écart avec les employés.

En revanche, les hausses de salaires sont plus mesurées pour les professions intermédiaires (+1,3%) et les employés (+1,2%). Néanmoins, leur situation est bien différente. Les professions intermédiaires continuent d’afficher le plus haut niveau moyen de rémunération des fonctions non-cadres (1.869 euros) et reviennent à une hausse plus modérée après une année 2018 exceptionnelle (+3,6%). Les employés, en revanche, connaissent pour la deuxième année consécutive la hausse de salaire la plus faible pour un salaire moyen de 1.607 euros, 6 euros seulement au-dessus de celui des ouvriers non-qualifiés.