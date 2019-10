"Quand je serai grand, je serai..." : au travail, les rêves d'enfants s'effacent souvent devant le pragmatisme

PARADOXE - Une étude menée par le site de recherche d’emploi Indeed montre à quel point, en matière de choix de carrière professionnelle, les salariés français font primer le pragmatisme sur l'idéalisme. Et ce, à tout âge.

Être adulte voudrait-il dire devenir raisonnable ? Pragmatique ? Nécessitant de faire une croix sur ses rêves d’enfants ou de jeunes adultes ? Alors oui, le constat semble un peu déprimant. Mais c’est ce que suggère une étude menée par Indeed, un site de recherche d’emploi, qui relève une belle contradiction : "On observe un clivage net entre des attentes professionnelles propres à chacun d’une part, et des choix de carrière reposant sur des critères pratiques d’autre part."

Rappelez-vous, vos rêves et phrases d’enfants : "Quand je serai grand, je serai vétérinaire dans un zoo/archéologue/astronaute/prof". Si autant de vocations étaient nées en même temps que la phrase prononcée par un enfant, les zoos seraient à coup sûr surpeuplés de vétérinaires et les pyramides, la lune et l'école n'auraient plus de secrets pour personne.