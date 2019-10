Quels sont les emplois les plus recherchés, région par région ? iStock

BAROMÈTRE - Le site Qapa.fr fait le point sur les métiers qui sont les plus recherchés en cet automne 2019. Suivant les régions, les profils diffèrent.

La rentrée passée, de nouvelles opportunités de travail se présentent. Quels sont alors les métiers qui recrutent le plus ? Le site de recherche d’annonce Qapa.fr fait le point, région par région. Tous métiers confondus, le secteur des Services à la personne embauche le plus dans trois régions : Hauts-de-France, Grand-Est, et Provence-Alpes-Côte-D'azur. Les métiers d'aide à domicile, aide-ménager ou nounou sont ainsi particulièrement recherchés et surreprésentés dans ces régions. Le secteur de la logistique et des transports a également le vent en poupe et recrute quasiment dans toutes les régions. Le point, par région par région, des cinq emplois les plus recherchés en septembre 2019.

Dans le Nord

> Hauts de France : Les métiers les plus recherchés sont : aide-soignant, chargé de relation client, aide à domicile et aide ménagères, préparateur de commandes et serveurs de cafés ou de restaurants. > Grand Est. Les métiers les plus recherchés sont : aide-soignant, manutentionnaire, assistant commercial, agent d’entretien, monteur-assembleur industriel. > Ile-de-France : Les métiers recherchés sont davantage dans le secteur des services et du tourisme : ingénieur et cadre d’études, commercial, aide et apprenti de cuisine, employé polyvalent de la restauration, agent de sécurité et de surveillance, préparateur de commande.

Dans l'Ouest

> Normandie : Les profils recherchés sont divers : agent d’entretien de locaux, aide à domicile et aide ménagère, ouvrier polyvalent, employé de libre-service, aide et apprentis de cuisine, employé polyvalent de la restauration. > Bretagne : La région, rurale et agricole, recherche beaucoup d'ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires, de magasiniers-préparateurs de commande, d'agriculteurs salariés, d'ouvriers agricoles, d'agents d’entretien de locaux, d'aides-soignants. > Pays de la Loire : La région attire les entreprises qui se délocalisent. Les profils de commercial, assistant administratif, chauffeur de poids lourd, serveur de restaurant, opérateur de production sont particulièrement recherchés. > Nouvelle Aquitaine : Le top 5 des métiers recherchés est : réparateur de commande, télévendeur, commercial, infirmier, cuisinier.

Dans le Centre

> Centre Val de Loire : Sont surtout recherchés des ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires, des télévendeurs, des commerciaux, des agents d’entretien locaux, des aides-ménagères. > Auvergne-Rhône-Alpes : La région est dynamique, riche en industrie. Sont recherchés des manutentionnaire, des agents d’entretien de locaux, des attachés commerciaux, des aides à domicile et aides ménagères, des ingénieurs, cadres études et recherche et développement.

Dans le Sud

> Occitanie : Dans cette région de tradition ouvrière, ouverte au tourisme, sont surtout recherchés : des employés de l’hôtellerie, des ouvriers en bâtiment et travaux publics, des agriculteurs salariés ou ouvriers agricoles, des employés des transports et du tourisme, des serveurs de cafés et de restaurants. > Provence-Alpes-Côte-D'azur : La région qui attire les seniors, et cela joue sur les profils recherchés : aide à domicile, manutentionnaire, employé libre-service, commercial, infirmier.

La rédaction de LCI